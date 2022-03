Kunnskapsdepartementet: Russiske studentar i Noreg utsette for hets

innenriks

I eit brev frå Kunnskapsdepartementet til institusjonane står det at departementet har fått rapportar om at russiske studentar og tilsette i sektoren har vorte utsett for hets.

I brevet, som er omtalt av Khrono, ber Kunnskapsdepartementet institusjonane om å ha særleg merksemd på dette.

Det er mange ukrainske, russiske og kviterussiske studentar og tilsette i høgare utdannings- og forskingssektoren i Noreg.

Departementet skriv at alle skal varetakast på best mogleg måte.

– Russiske borgarar i Noreg skal ikkje på noko vis haldast til ansvar for det russiske styresmakter no har gjort, og dei skal oppleve at det er trygt å studere og jobbe ved norske universitet, høgskular og forskingsinstitutt, står det i brevet frå departementet.

