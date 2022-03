Framleis uvisst kvar oljelekkasjen utanfor Bergen stammar frå

innenriks

I løpet av nattetimane har brannmannskapa halde vakt og passa på lensene som er lagt ut ved flaket.

Oljelekkasjen eit omfang på 1.000x200 meter, men om flaket har minka i løpet av natta får ein ikkje skikkeleg oversikt over før dagslyset kjem.

– Det går litt i oppløysing. Det fordampar jo litt, det er jo det som skjer, seier vaktkommandør Tore Fanebust på 110-sentralen Vest til NTB tysdag morgon.

Kva slags stoff det er snakk om, eller kvar det kjem frå, er framleis ikkje kjend.

– Det ser ut som det er ein kombinasjon av litt diesel og andre ting. Vi har sendt inn prøver, så får vi sjå kva slags svar som kjem tilbake, seier vaktkommandøren.

– Har nokre teoriar

Oljeflaket vart oppdaga måndag ettermiddag, men der kvar kjem frå har ein ikkje funne ut av endå.

– Vi har nokre teoriar, seier Fanebust om korleis olja har komme i sjøen.

– Politiet jobbar med det. Det har vore nokre båtar som har gått i området, som vi sjekkar opp, held vaktkommandøren fram.

Han seier flaket etter kvart vil forsvinne av seg sjølv.

– Det vil fordampe. Naturen ordnar òg litt opp med å bryte det ned, og så vil lensene gjere ein del av jobben.

Sårbare område

Tysdag vil brannmannskapa halde fram med å halde vakt og sikre at ikkje dei mest sårbare områda kjem i kontakt med olja.

Kystverket opplyser at skadeavgrensinga som brannvesenet gjer, er viktig for å verne natur og dyreliv i området.

– Dette blir godt handtert lokalt, men Kystverket står klar til å hjelpe til med rådgiving og eventuelt utstyr, seier vaktleiar Silje Berger i Miljøberedskap i Kystverket til NTB.

Oppdrettsselskapet Lerøy har anlegg i Radfjorden, rundt ein kilometer nord for både Kvernafjorden og Håøysundet der oljeflaket er lokalisert. Samfunnskontakt Krister Hoaas fortel til Bergensavisen at dei har folk i beredskap i tilfelle flaka styrar mot dei.

– Per no er det ikkje noko som tyder på at oljeflaket vil treffe anlegget, men vi følgjer med. Nødetatane oppdaterer oss undervegs, seier Hoaas.

