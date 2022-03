Faren til Martine Vik Magnussen: Har komme langt med dialog i Jemen

innenriks

Dei siste åra har Odd Petter Magnussen på privaten jobba mykje opp mot styresmaktene i Jemens hovudstad Sana.

– Vi har komme svært langt i dialogen vår med dei, seier Magnussen til avisa. Også britiske styresmakter har vore godt involverte i desse samtalane, ifølgje han.

Martines studiekamerat Farouk Abdulhak er den einaste mistenkte i drapssaka. Han forlét Storbritannia berre timar etter at ho vart drepen i London 14. mars 2008 og har sidan levd i skjul i Jemen.

Magnussen rosar britisk politi for innsatsen og meiner at norske styresmakter fullstendig har fråskrive seg ansvaret.

Politiet i London arresterte tysdag ei kvinne i 60-åra og har sikta henne for bistand i samband med drapet på Martine Vik Magnussen. Ho er sikta for å ha hjelpt ein ettersøkt forbrytar, skriv politiet i ei pressemelding. Odd Petter Magnussen seier til Budstikka at han fekk beskjed om arrestasjonen ein halvtime før britisk politi gjekk ut med pressemeldinga.

– Eg spurde politiet om dette var ei engelsk eller norsk kvinne, og det sa dei at det ikkje var. Dei kunne ikkje gi meg fleire opplysningar på dåverande tidspunkt, seier Magnussen til avisa.

Søndag kveld reiser Magnussen til England i samband med årsdagen for Martines død måndag.

