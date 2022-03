To år etter nedstenging trur nordmenn på smittenedgang

innenriks

I mars seier fire av ti nordmenn at dei trur talet på koronasmitta vil auke (39 prosent). 31 prosent forventar derimot ein reduksjon, medan 30 prosent trur at talet blir ståande uendra.

– Denne veka er det to år sidan Noreg først stengde ned. Smitten florerer og mange har òg vore forsiktige i opningsfasen, men no aukar trua på litt lysare koronatider, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Frykta for smitte søkk òg. No seier 21 prosent at dei er bekymra for å bli smitta, noko som er ein nedgang på 7 prosentpoeng frå februar.

Ein av tre (33 prosent) er bekymra for at nokon i familien blir smitta, ein nedgang på 5 prosentpoeng. Begge tala er lågaste nivå målt i pandemien.

I alt 162.500 nordmenn er spurde om dei trur at talet på nye tilfelle av koronasmitta i Noreg vil auke, blir redusert eller blir ståande uendra.

