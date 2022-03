Terrorsikta nordmann arrestert i Jemen

innenriks

– Det PST kan seie om Dale no, er at han er i varetekt i Sana, seier politiadvokat i PST, Haris Hrenovica, til NRK.

Anders Cameroon Østensvig Dale (43) frå Nesodden skal ha slutta seg til Al Qaida i Jemen (AQAP) for over ti år sidan. I 2014 vart han sikta av PST for deltaking i ein terrororganisasjon. Det amerikanske utanriksdepartementet har tidlegare sagt at Dale i Jemen skal ha lært å lage bombebelte, improviserte eksplosiv og større eksplosiv til bruk i bilbomber.

– Opplysningane våre er at han var på eit sjukehus. Det kan truleg skuldast ein skade, seier Hrenovica.

Jemen har sidan 2014 vore ramma av ein blodig borgarkrig. Hovudstaden Sana, der Dale no er i varetekt, blir kontrollert av den religiøse opprørsgruppa Houthi-rørsla, som krigar mot regjeringa i landet.

Det betyr at det blir vanskeleg å få nordmannen utlevert.

– Sana er ikkje i kontrollområdet til regjeringsstyrkane. Sana blir kontrollert av houthimilitsen, så det kan by på utfordringar, seier Hrenovica.

Det norske Utanriksdepartementet stadfestar at dei er kjende med at Dale er arrestert, men seier at dei ikkje har ytt konsulær bistand i saka.