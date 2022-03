Støre: Persen har den rette erfaringa og personlegdommen

innenriks

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa under ein pressekonferanse måndag at Persen har den rette erfaringa og personlegdommen til å ta over denne ministerposten og seier ho er ein person som «ser folk».

– Jobben Marte har framfor seg no, er svært viktig. Ho skal hjelpe kommunane til å ta imot flyktningar frå Ukraina, sa Støre.

Han trekte fram Persens erfaring som ordførar i Bergen, då kommunen i 2015 og 2016 tok inn mange flyktningar frå Syria.

I tillegg rosa han Persen for jobben ho gjorde som olje- og energiminister og peikar på at ho mellom anna var med på å utarbeide straumpakkeordningar, danna grunnlaget for satsinga til regjeringa på havvind og at ho oppretta energikommisjonen.

– Vi er no på god veg til å nå dei måla vi sette oss i Hurdalsplattforma, sa Støre.

På spørsmål om kvifor han vel å skifte olje- og energiminister midt i ei stor energikrise, svarte Støre dette:

– Det er jo ikkje ønskjeleg å måtte gjere denne typen skifte vi måtte gjere. Men når det skjer så er Arbeidarpartiet godt rusta til å fylle posisjonane på ein god måte.

– For meg kan eg jo seie at Marte var ein av dei kandidatane eg òg vurderte for arbeid og inkludering i første runde, fordi ho har så gode føresetnader for å ta det, heldt statsministeren fram.

