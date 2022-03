Støre: Nye statsrådar vil merke konsekvensane av krigen

innenriks

Medan Marte Mjøs Persen bytte departement og overtok Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter Hadia Tajik, er Terje Lien Aasland eit nytt blad i regjeringa som ny olje- og energiminister.

Støre ønskte dei nye statsrådane velkommen i regjeringa med å varsle at dei begge to vil få kjenne konsekvensane av krigen i Ukraina.

– Marte får ei krevjande oppgåve med å ta imot flyktningane frå Ukraina. Den oppgåva er viktig for arbeids- og inkluderingsministeren. I arbeidet med å busetje og integrere folk frå Ukraina kjem erfaringa frå Bergen godt med, sa Støre og viste til Persens lange fartstid som politikar og ordførar i Bergen før ho i fjor haust vart vald inn på Stortinget og seinare valt ut til regjeringa.

Rundt 700 asylsøkjarar frå Ukraina har komme til Noreg, og det er venta at talet vil auke. Under nøkkeloverrekkinga måndag ettermiddag sa Persen at det blir viktig å samarbeide med kommunane og Justisdepartementet.

– Det kan komme ganske mange frå Ukraina, og då blir det eit godt samarbeid med kommunane og Justisdepartementet som skal til, seier ho.

Persen seier at mange kommunar allereie har sagt at dei vil stille opp.

– I første omgang må vi sørgje for at dei blir busette, og deretter at dei får noko å gjere, i form av skule, utdanning og arbeid, seier ho.

«Gryteklar»

Terje Lien Aasland er med sine 17 års erfaring frå Stortinget, no sist som leiar av energi- og miljøkomiteen, eit trygt val av Støre som sjølv introduserte han som ein «gryteklar olje- og energiminister». Men også energimontøren og fagforeiningsmannen frå Skien i Telemark må handtere utfordringar som er oppstått på grunn av krigen på kontinentet.

– Terje får ein viktig jobb med å sikre at vi får nok rein kraft i åra som kjem. Men også her får krigen i Ukraina konsekvensar. Noreg blir eit land som får merksemd, særleg frå Europa. Han må styre energipolitikken i Noreg i ei usikker tid i Europa og i verda, sa Støre.

Den nye energiministeren vil mellom anna måtte ta stilling til ei vidareføring av straumstøtteordningane som Persen vart tvinga til å innføre i vinter då straumprisane, påverka av reduksjonen av russisk gass i Europa og flyten av straum mellom Noreg og utlandet, utvikla seg til stadig nye rekordnivå.

Straumstøtte og energikrise

På nøkkeloverrekkinga i Olje- og energidepartementet måndag ettermiddag antyda Aasland at folk kan rekne med straumstøtte også i tida som kjem.

– Det blir jobba med den saka no, og så vil det bli konkludert i veldig nær framtid, sa Aasland.

– Folk skal vere trygge på at vi stiller opp med ei avlastingsordning når prisane er så høge som dei er no. Akkurat i dag er dei så høge at alt tyder på at ho held fram, sa han.

Tysdag vil straumprisen i Sør-Noreg setje ny årsrekord med ein snittpris på 2,57 kroner per kilowattime. Aasland seier at Noreg må auke kraftproduksjonen for å komme den aukande etterspurnaden i møte etter straum, og peikar på at vindkraft blir viktig på lengre sikt. På noko kortare sikt meiner Aasland at vindkraft på land og utbygging av vasskraft kan bidra.

– Vindkraft på land kan ha eit potensial, men vi ønskjer å gjere det i samarbeid med kommunane og ikkje mot viljen til kommunane. Det betyr kanskje at kommunane må sitje igjen med litt meir. Vi skal òg oppgradere vasskrafta, der det ligg 7–8 terawattimar i potensial. Det er ikkje ubetydeleg, sa Aasland.

Historisk opprydding

Tajik, som førre veke valde å trekkje seg frå ministerjobben som Persen no overtek, vart rosa i breie ordelag då Støre skulle introdusere dei nyutnemnde statsrådane måndag ettermiddag.

– Hadia har gjennomført ein historisk innsats med opprydding i arbeidslivet, sa Støre.

Han trekte fram mellom anna arbeidet med å fremje retten til heiltid og avgrensingar for bruken av mellombels tilsette, og dessutan endringane for personar på arbeidsavklaringspengar.

Ingen sperrar

Tajik trekte seg som statsråd etter fleire saker om pendlarbustader. I helga trekte ho seg som nestleiar i Arbeidarpartiet. På spørsmål frå pressa ville ikkje Støre sjå bort frå at Tajik kunne komme tilbake til ei leiande rolle i Arbeidarpartiet eller som medlem av regjeringa.

– Det er ikkje lagt ned nokon sperrer med tanke på det. Det handlar om tillit og kvalifikasjonar, og som du veit, meiner eg Hadia har store politiske eigenskapar og handlekraft, så det får tida vise, svarte Støre på spørsmålet om det var aktuelt å la Tajik komme tilbake.

Endrar regjeringa

Flyttinga av Persen og nyutnemninga av Aasland endrar samansetninga til regjeringa både når det gjeld fordelinga mellom kvinner og menn, og at det ikkje er nokon i regjeringa i landet med minoritetsbakgrunn.

– Eg hadde veldig gjerne ønskt at vi framleis hadde ein eller fleire statsrådar med minoritetsbakgrunn. Det lykkast vi ikkje med ved dette valet på bakgrunn av det vi trong av kvalifikasjonar, svarte Støre.

