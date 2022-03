Støre: Hadde gjerne ønskt statsrådar med minoritetsbakgrunn

innenriks

På pressekonferansen etter endringane i regjeringa måndag fekk statsministeren spørsmål frå TV 2 om korleis han ser på at ingen statsrådar no har minoritetsbakgrunn.

– Eg hadde veldig gjerne ønskt at vi framleis hadde ein eller fleire statsrådar med minoritetsbakgrunn. Det lykkast vi ikkje med ved dette valet på bakgrunn av det vi trong av kvalifikasjonar, svarte Støre.

– Arbeidarpartiet vil sjå etter dei moglegheitene når dei byr seg – om vi kan kombinere rekruttering med mangfaldig bakgrunn med dei kvalifikasjonane du må ha. Og eg er fornøgd med at vi no for første gong har fått ein stortingspresident, nest etter kongen i Noreg, med minoritetsbakgrunn, og så skal vi finne gode høve til det framover, sa han vidare.

Støre vart òg utfordra på at han som Ap-leiar og han inntil vidare einaste nestleiaren begge er menn og over 50 år. Han svarte med å vise til at partiet både i regjeringa i leiinga for fraksjonane på Stortinget har personar som er «stemma frå ein ny generasjon».

– Arbeidarpartiet har veldig dyktige kvinner og menn som er på veg oppover. Eg er heilt trygg på at valkomiteen vi skal nedsette – det blir vel utpå hausten ein gong når vi skal førebu landsmøtet vårt – kjem til å gjere den jobben grundig og finne ein god kombinasjon av erfaring og rekruttering. Og så skal eg ikkje forskotere noko meir på det i dag, sa statsministeren.

(©NPK)