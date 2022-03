Sjukehus i Oslo har registrert over 53.000 overtidsstimar gjennom pandemien

innenriks

Dei ekstra arbeidstimane er knytt til koronaviruset, og tala inkluderer ikkje arbeidstimane til innleigde vikarar, skriv Avisa Oslo.

Det var flest overtidsstimar i april 2020 då det vart registrert 9.000 ekstra arbeidstimar.

På grunn av arbeidet knytt til koronaviruset, har 8.885 behandlingar vorte utsette gjennom pandemien. Og sjukehuset opplyser at ventetida for behandling innan somatikk har auka med fem dagar frå 55 dagar i mars 2020 til 60 dagar i 2022. Ventetida for behandling innan psykisk helsevern har auka med fire dagar frå 32 til 36 dagar i same periode.

På same tid er det registrert 8.600 fråværsdagar relaterte til koronaviruset. 1.200 tilsette har vore i karantene, som utgjer 12.500 karantenedagar til saman.

Diakonhjemmet sykehus er det sjukehuset i landet som har hatt nest flest koronainnleggingar per 1.000 innbyggjarar, ifølgje sjukehuset sine eigne berekningar.

Sjukehuset er lokalsjukehuset for innbyggjarane i bydelane Ullern, Vestre Aker og Frogner.

