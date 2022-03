SV-leiaren ønskjer Nato-debatten velkommen: – Gode grunnar til at han kjem

innenriks

– Eg trur rett og slett vi skal sørgje for ein brei og grundig debatt, ikkje berre om Nato, men om norsk tryggingspolitikk. Det trur eg både kan bli spennande og samlande i partiet vårt. Det er eit sterkt ønske om det, og det skal vi gjere, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

Søndag sende Oslo SV, det største lokallaget til partiet, ein tydeleg beskjed om at tryggleiks- og alliansepolitikken må vurderast på nytt. Dagen før rykte ei rekkje sentrale SV-politikarar ut med eit opprop i VG der dei bad partiet endre Nato-politikken sin, etter ei veke kor fleire lokalpolitikarar gjorde det same.

Bakgrunnen er Russlands invasjon i Ukraina.

– Når verda forandrar seg så dramatisk, så er det òg heilt naturleg at vi har ein diskusjon om tryggingspolitikken vår. Og det har partileiinga tenkt å leggje til rette for, seier Lysbakken.

Ønskjer takhøgd

Han vil likevel ikkje flagge noko standpunkt i saka.

– Viss vi skal få ein grundig debatt med god takhøgd, og gjere dette ordentleg, så kan det ikkje byrje med at eg som partileiar går for langt i å konkludere eller ta stilling, seier han.

Og legg til:

– Eg har ikkje tenkt å gå så langt inn i den diskusjonen no, berre slå fast at det er gode grunnar til at han kjem.

SV vil ut av Nato

At fleire krefter i SV no har teke til orde for at Noreg bør bli verande i Nato, har vekt oppsikt fordi Nato-motstand har vore sentralt i det politiske prosjektet til partiet heilt sidan stiftinga.

I partiprogrammet står det at SV vil melde Noreg ut av Nato:

«Nato er ikke først og fremst en forsvarsallianse, er ikke basert på et reelt interessefellesskap og knytter Norge farlig tett til USA. Medlemskapet gjør det mer sannsynlig at Norge trekkes inn i stormaktskonflikter og står i veien for en nødvendig realitetsorientering i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk», heiter det i programmet som SV gjekk til val på i stortingsvalet i haust.

Lysbakken er tydeleg på at dette standpunktet ligg fast – inntil vidare.

– Det er berre landsmøtet i SV som eventuelt kan endre det. Så har jo ikkje SV sin politikk vore at vi skal melde oss ut av Nato over natta, utan noko alternativ. Alternativet vårt har vore ein nordisk forsvarsallianse, seier han.

Solidaritet med Ukraina

I helga var Lysbakken innom årsmøta til lokallaga i både Trøndelag og Oslo. Han opplever at SV-folk først og fremst er sterkt engasjerte i solidaritetsarbeidet med Ukraina.

– Det er det vi skal bruke mest krefter på no. Vår eigen debatt om Nato hastar ikkje på same måte. Eg trur det er stor semje om rekkjefølgja på dette, seier han.

Leiar i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, seier at årsmøtet er skaka over situasjonen i Ukraina.

– Vi er tydelege på at det viktigaste no er å vise solidaritet med Ukraina. Samtidig har det vore viktig å diskutere korleis vår tryggleiks- og alliansepolitikk står seg i lys av situasjonen i Europa no, seier ho.

Tona ned

Uttalen som vart vedteken i Oslo søndag, slår fast at spørsmålet om norsk Nato-medlemskap må vurderast på nytt.

Redaksjonskomiteen føreslo eigentleg å gå endå lenger, og ville vedta at Noreg burde bli verande i Nato inntil vidare. Men dette vart nedstemt:

«Oslo SV mener at det beste ville være en ny forsvarsallianse uten stormakter, men så lenge dette ikke er realistisk i overskuelig framtid, er medlemskap i Nato den mest troverdige garantien for norsk sikkerhet», heit det i den uttalen, som altså vart vraka.

– Årsmøtet har ikkje konkludert i spørsmålet om Nato-medlemskap, det er det landsmøtet som må gjere, understrekar Holmås.

