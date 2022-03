Politiet opprettar registreringseiningar for ukrainske flyktningar rundt om i landet

innenriks

– Vi er opptekne av at registreringsarbeidet til politiet ikkje skal vere ein flaskehals, seier Arne Jørgen Olafsen, sjef for Politiets utlendingseining (PU)

Han opplyser at det no blir jobba med å få på plass registreringseiningar rundt om i distrikta. Fram til no har alle ukrainske flyktningar måtta registrere seg på mottakssenteret i Råde eller i Oslo.

– Vi jobbar så raskt vi kan saman med Politidirektoratet og politidistrikta for å få på plass slike ordningar slik at vi kan informere om det så tidleg som mogleg, forhåpentleg allereie neste veke, seier Olafsen.

Når det gjeld registrering, opplyser PU-sjefen at dei prøver å finne ut av det aller mest nødvendige.

– I utgangspunktet er det familierelasjonar, sårbarheit og behov for helsehjelp. Samtidig er politiet veldig oppteke av tryggleik og kontroll. ID-arbeidet er like viktig når det gjeld kollektivt vern som når det ikkje er det, altså vern på individuelt grunnlag, seier Olafsen.