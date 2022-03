Mannen som er sikta for Nav-drapet, blir fengsla i tolv nye veker

innenriks

Det avgjorde Hordaland tingrett måndag.

Påtalemakta bad om varetektsfengsling i tolv nye veker for 39-åringen, som er sikta for å ha knivstukke to tilsette på Nav Årstad i Bergen 20. september i fjor. Ei kvinne i 50-åra døydde av skadane, medan ei anna kvinne vart skadd.

Den sikta samtykte til fengslinga.

Politiet sa i januar til VG at saka er ferdig etterforska, og at dei berre ventar på den rettspsykiatriske vurderinga av mannen.

Ifølgje fengslingsvedtaket måndag var mannen under tvungen observasjon i Trondheim fram til torsdag førre veke. Politiet opplyser at dei vil sende saka til statsadvokatane med innstilling så snart den sakkunnige rapporten er motteken.

Politiet ønskjer å halde sikta varetektsfengsla fram til hovudforhandlinga startar i tingretten.

