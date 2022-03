KrF vil ha unntak i regelverk om menneskesmugling

innenriks

– Regjeringa må sørgje for unntak i regelverket slik at norske hjelparar ikkje risikerer å bli straffa for menneskesmugling når dei hjelper ukrainske flyktningar til Noreg, seier Ulstein til Vårt Land.

Avisa skreiv nyleg om ei norsk forsamling som var på veg til den ukrainske grensa for å hente flyktningar, men frykta å bli straffa for menneskesmugling. Grunnen er at nokre av flyktningane hadde biometriske pass, men ikkje barna deira.

For å reise lovleg og visumfritt inn i Noreg, må ein ha eit biometrisk pass, står det på nettsidene til UDI. Transport av menneske utan dette over grensa kan reknast som menneskesmugling.

KrF opplyser at dei vil ta opp problemstillinga i eit skriftleg spørsmål på Stortinget.

Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsperson i Frp, vil derimot ikkje endre regelverket.

– Eg har veldig stor forståing for at folk ønskjer å hjelpe ukrainarar. Det trur eg vi alle ønskjer. Men det må skje kontrollert. Vi veit dessverre at via flyktningkriser som dette, vil det vere nokre menneske som vil nytte høvet til å lure seg inn til Noreg og Schengen. Det må vi sørgje for at ikkje skjer, seier han.

