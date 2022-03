Kommisjon tilrår meir vinteropplæring etter dødsulykke i Stange

innenriks

Sjåføren i den eine bussen mista livet då dei to bussane kolliderte på fylkesveg 222 ved Tangen i Innlandet fylke i mars i fjor. Ingen andre vart skadde. Begge bussane heldt låg fart.

Statens havarikommisjonen (SHK) kjem i rapporten sin måndag med fleire tilrådingar.

– Samla sett underbyggjer undersøkingsfunna at Vy Buss AS bør forbetre den heilskaplege tilnærminga si til sikker køyring vinterstid. I dette inngår forsterka opplæring og oppfølging av bussjåførar, og dessutan systematisk vurdering av dekkutrusting og kritiske punkt på kvar enkelt rute. SHK meiner dette vil bidra til å auke køyreferdigheitene til sjåførane og risikoforståing vinterstid, heiter det.

Bussane køyrde på oppdrag for Innlandet fylkeskommune, som mellom anna blir rådd til å leggje auka vekt på trafikktryggleiksfaktorar ved utforming av kontraktar for kollektivtransport. Spesifikt blir fylkeskommunen rådd til å ta med forsterka kollisjonstryggleik for bussførarar utover gjeldande regelverk som eit krav i kontraktar.

(©NPK)