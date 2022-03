Klart for 8. mars-markering fleire stader i landet

innenriks

I hovudstaden blir den internasjonale kvinnedagen markert tysdag med appellar på Youngstorget frå klokka 18 og deretter tog.

Hovudparolen er «Abort er kvinners valg – avskaff nemndene nå!».

Fleire har òg gitt uttrykk for at dei vil vise solidaritet til kvinner i Ukraina som lid under Russlands krigføring, noko som har skapt litt debatt.

– «Fred og solidaritet» bør vere hovudparole på årets 8. mars, slik at krigen i Ukraina blir ei større sak på årets markering, skrev byråd for arbeid og integrering i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) og gruppeleiar Eivor Evenrud i Raudts bystyregruppe i eit innlegg i Vårt Oslo laurdag.

Opnar for parolen

Forslaget blir likevel avvist i eit innlegg frå arbeidsutvalet til 8. mars-komiteen i Oslo søndag.

– Hovudparolen «Abort er kvinners valg – Avskaff nemndene nå!» går først i toget. Dette kjem vi ikkje til å endre på så kort tid før sjølve dagen, av omsyn til demokratiet på parolemøtet og aktualiteten i abortsaka nasjonalt og internasjonalt, skriv Maiken Sætran Lium og Thea Borkhus Gabrielsen, som begge sit i arbeidsutvalet.

Arbeidsutvalet opplyser likevel at dei skal trykke opp ein parole med ordlyden «Kvinner for fred! Solidaritet med Ukraina!» og at denne kan få plass lenger bak i toget.

Bergen-festival

Kvinnedagen blir markert over heile landet. I Bergen har dei som vanleg kvinnefestival, med 37 arrangement over elleve dagar.

På programmet har det mellom anna vore debattar, foredrag, zumba og standup.

På sjølve 8. mars startar arrangementet i Bergen klokka 17 på Torgallmenningen. Hovudparolen er «Kamp for full kvinnefrigjøring!» .

Trondheim: – Mange kampar er vunne

I Trondheim startar arrangementet klokka 17 tysdag, med etterfølgjande tog klokka 17.30.

– Kampsakene har vore mange sidan kvinnedagen vart arrangert for første gong i USA i 1908, og deretter vedteke som ein internasjonal markeringsdag i 1910. Mange kampar er vunne sidan den gong. Vi har likevel framleis eit godt stykke å gå, nasjonalt og internasjonalt, før vi kan seie at vi har nådd målet om likestilling. Saman skal vi bidra til ei stor og sterk markering av den internasjonale kvinnedagen her i Trondheim i 2022, skriv arrangørane på Facebook.

I Stavanger startar òg arrangementet klokka 17.

– Etter to år med pandemi og restriksjonar, kan vi endeleg markere den internasjonale kvinnedagen på tradisjonell måte. Samtidig er kampen for full likestilling langt frå over: Pandemien har vist oss kor viktige kvinnedominerte yrke er for samfunnet. Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, lærarar, reinhaldsarbeidarar, barnehagelærarar, butikkarbeidarar med fleire har gjort det, skriv komiteen på Facebook.

