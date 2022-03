Innsamling for statue av tidlegare biskop Rosemarie Köhn

innenriks

Ein modell av statuen, forma ut av bilethoggar Merete Sejersted Bodtker, blir presentert tysdag formiddag i domkyrkja.

– Det vekte oppsikt då Hamar bispedømmeråd i 1993 nominerte to kvinner til den ledige stillinga, og mot alle odds utnemnde statsråd Gudmund Hernes prest og rektor Rosemarie Köhn, seier Arve Juritzen.

Han er dagleg leiar for Biskop Roses stiftelse, som har ansvaret for å samle inn pengar til statue. Den er planlagd sett opp i samarbeid med Hamar bispedømme, Hamar kommune og Hamar sokneråd.

– Rose var folket sin biskop, no håpar eg heile folket vil bidra til at den viktige symbolverdien hennar vil skine for alltid, seier Juritzen.

Planen er at statuen skal avdukast 20. mai 2023, nøyaktig 30 år etter at Rosemarie Köhn vart Noreg og Nordens første kvinnelege biskop.

Den no 82-årige Rosemarie Köhn var biskop frå 1993 til ho nådde pensjonsalder i 2006.

(©NPK)