Hadia Tajik trekkjer seg som nestleiar i Arbeidarpartiet

innenriks

Søndag kunngjorde ho avgangen til partileiar Jonas Gahr Støre. Avgjerda vart òg delt med Arbeidarpartiets sentralstyre gjennom eit brev, der Tajik skriv at handlingane hennar har vore ei belastning for partiet.

– Eg erkjenner og ser at handlingane mine òg påfører partifellane mine og partiorganisasjonen både ei belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Eg ber om unnskyldning for det. Og eg har komme til at eg vil trekkje meg som nestleiar, seier Tajik i ei melding som Statsministerens kontor har delt med NTB.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saka.

– Lei meg

For to veker sidan avslørte VG at Tajik i 2006 fekk skattefri pendlarbustad etter å ha levert inn ein leigekontrakt som ho aldri nytta seg av medan ho jobba som politisk rådgivar i regjeringsapparatet.

Desse dagane har fleire andre medium komme med fleire avsløringar om Tajiks pendlarbustad.

Onsdag gjekk Tajik av som arbeids- og likestillingsminister.

– Eg er lei meg for at det eg har gjort feil. Eg har skuffa mange. Det ber eg om tilgjeving for. Eg beklagar at eg ikkje handterte dette betre før. Det er min feil, sa Tajik på pressekonferanse der denne nyheita vart kjend.

Ho sa då at ho ville halde fram som nestleiar i Arbeidarpartiet.

– Endrar ikkje drivkrafta mi

Fleire Ap-ordførarar og ein stortingsrepresentant har dei siste dagane teke til orde for at Tajik burde trekkje seg òg frå dette vervet, og no er det altså klart at ho gjer det.

– Gjennom mange dagar har mine feil knytta til pendlarbustad og skattespørsmål vore omtalt i offentlegheita. Eg erkjenner at eg har gjort både feil og feilvurderingar, seier Tajik søndag.

Ho går no tilbake i vervet som stortingsrepresentant, der Tajik seier at ho vil jobbe hardt for best mogleg gjennomslag for politikken til partiet og bidra til partiorganisasjonen.

– Det ser eg fram til. Det politiske engasjementet mitt har alltid vore uavhengig av dei verva eg har hatt. At eg no går av som nestleiar, endrar ikkje drivkrafta mi for å bidra til nødvendig politisk forandring for landet, seier ho.

– Har bidrege til å fornye sosialdemokratiet

Statsminister og Ap-leiar Jonas Gahr Støre (Ap) takkar Tajik for innsatsen som nestleiar og seier at han forstår valet hennar.

– Eg har forståing for avgjerda. Eg vil takke Hadia for den store innsatsen ho har lagt ned i ei årrekkje som nestleiar for partiet, og eg vil takke henne for det nære samarbeidet vi har hatt, seier Støre til NTB.

Støre omtaler Tajik som ein svært dyktig politikar med eit sterkt engasjement for Arbeidarpartiet. Han meiner at ho har vore med på å forme og fornye sosialdemokratiet og er glad ho vil halde fram jobben frå Stortinget.

Arbeidarpartiets partisekretær Kjersti Stenseng seier òg at ho forstår Tajiks avgjerd.

– Eg har forståing for Hadias avgjerd og vil takke henne for godt samarbeid gjennom mange år i partileiinga. Ho har bidrege til å fornye og utvikle partiet vårt og det er eg sikker på at ho og vil gjere i tida framover, skriv ho i ein SMS til NTB.

Truleg ikkje ekstraordinært landsmøte

Fleire Ap-profilar seier at dei meiner det er trist at Ap-nestleiaren gjennom sju år trekkjer seg.

– Veldig trist og eit stort tap for Arbeidarpartiet, skriv Oslos byrådsleiar Raymond Johansen i ein kortfatta SMS til TV 2.

Også leiar i Oslo Arbeidarparti, stortingsrepresentant Frode Jacobsen, seier til kanalen at det er eit stort tap og ein trist dag for partiet. Han tek avgjerda til etterretning.

Tajik let etter seg no ein tom nestleiarstol i Arbeidarpartiet. Fleire medium, blant dei NRK, VG og TV 2, erfarer søndag kveld at eit mogleg utfall er at partiet ikkje fyller denne før på landsmøtet neste år, og at det truleg ikkje vil bli noko ekstraordinært landsmøte. I så fall blir Bjørnar Skjæran einaste nestleiar i ein periode, slik Tajik var då Trond Giske gjekk av i 2018.