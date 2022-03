Ekspert om straumprisen: – Kan gå opp endå ei krone kilowattimen

innenriks

– Prisstiginga på straum i Europa vil bli enorm. Dei er veldig avhengige av gass og kol i straumproduksjonen sin. Spørsmålet er kor mykje det vil påverke prisane i Noreg, seier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, som driv med analyse av energimarknaden, til NTB.

Olje- og gassprisane har måndag skote i vêret etter at USA sa at dei er i diskusjonar med dei europeiske landa om eit mogleg handelsforbod for russisk olje, som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

Nordsjøolja kostar måndag formiddag 127 dollar fatet, som er ein auke på rundt 7 prosent frå klokka 2 natt til måndag. E24 siterer samtidig Infront på at gassprisane i Europa har stige over 50 prosent til 325 euro per megawattime.

– Kan auke ei krone eller meir

I og med at Noreg handlar straum med Europa, blir òg straumprisane i Noreg påverka av prisane på kontinentet. Måndag ligg spotprisen på straum i Sør-Noreg på 2,33 kroner kilowattimen i snitt, ifølgje Nord Pool. Det er det høgaste hittil i år.

Tysdag vil prisane stige endå litt til og vil i snitt liggje på 2,58 kroner kilowattimen, med ein topp på 6,53 kroner mellom klokka 7 og 8 på morgonen.

Lilleholt trur straumprisane kan stige ytterlegare den næraste tida.

– Prisane i Sør-Noreg kan gå opp endå ei krone eller meir. Men det er umogleg å seie kor raskt og kor høgt prisen kan gå, seier Lilleholt.

Han understrekar likevel at det ikkje har skjedd nokon store fysiske endringar i kraftproduksjonen i Europa og gassimporten frå Russland.

– Det som blir prisa inn no, er frykta og uvissa for at noko kan skje, seier Lilleholt.

Han seier at straumprisen i Sør-Noreg blir påverka av massiv eksport til den europeiske marknaden.

– Noreg vil truleg framleis eksportere mykje straum til Europa den kommande tida. Derfor vil nok straumprisane liggje på mellom 2 og 3 kroner gjennom sommaren i Sør-Noreg. Det er det som blir prisa inn i marknaden no, seier eksperten.

– 60 til 80 øre kwh kjem av krigen

Kraftanalytikar Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena seier at straumprisen i Sør-Noreg truleg vil auke på nytt allereie tysdag som følgje av uroa i marknaden.

– Svært mykje av prisauken vi har sett den siste tida, kan skuldast det som skjer i Ukraina. Ein kan rekne med at mellom 60 og 80 øre per kilowattime kjem av krigen, seier han.

Analytikaren meiner at marknadene no prisar inn ein stadig større risiko for at det vil skje noko med tilbodet av kol og naturgass til Europa.

– Det kan anten vere som følgje av sanksjonar og motsanksjonar, eller ved at infrastruktur, som gassleidningar eller jernbane som fraktar kol, blir øydelagd, seier han.

Bekymra for neste vinter

Tor Reier Lilleholt i Volue Insight seier at forbrukarar som er bekymra for straumprisane, framleis kan vurdere å inngå fastprisavtalar, sjølv om forbruket for mange vil bli lågare når det blir varmare utover våren.

– Det er framleis nokre straumselskap der ute som ikkje heng heilt med på prisutviklinga og som har gode fastpristilbod, så viss ein ikkje toler store prissvingingar, er fastpris eit godt alternativ, seier han.

Han er samtidig bekymra for korleis prisane kan bli fram mot neste vinter dersom ikkje magasina i Sør-Noreg blir fylte opp til vesentleg høgare nivå enn dei vart i fjor.

– Då vil vinteren vi har sett no, berre vere ein start på utviklingane vi kan komme til å få sjå, seier Lilleholt.

