Bergen-byråd etterlyser tydeleg flyktning-strategi frå regjeringa

innenriks

– Kommunar som Bergen er no i full gang med å skalere opp tenestene våre for å hjelpe ukrainarar på flukt, men vi har enno ikkje fått lovnader om at staten vil dekkje desse kostnadene. Det skriv byråd for kultur, mangfald og likestilling i Bergen i ein e-post til NTB.

Både Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) og Politiets utlendingseining (PU) har måndag halde pressekonferansar om ukrainske flyktningar. Men Nødtvedt etterlyser ein strategi for å førebu mottaksapparatet i Kommune-Noreg på det store talet flyktningar som vil komme i løpet av kort tid.

– Eg etterlyser ein strategi frå regjeringa for å koordinere innsatsen til kommunane. Vi gjer oss klar etter beste evne, men vi saknar tydelege forventningar til oss, seier Nødtvedt.

(©NPK)