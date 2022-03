Bedrift fryktar at 600 arbeidsplassar forsvinn på grunn av sanksjonar

innenriks

I eit Facebook-innlegg frå fredag, skriv Mannsverk at han er bekymra for bedrifta og heile den maritime næringa i grensekommunen, og at 600 arbeidsplassar snart kan vere borte.

Frå fredag vil det ikkje lenger vere mogleg å overføre pengar mellom norske og russiske bankar, opplyser Finans Norge. Dei fleste av Kimeks kundar er eigarar av russiske fiskefartøy.

– Slik eg ser det så er vi nok nøydde til å setje i verk permitteringar, sjølv om vi har oppdrag. Det nyttar ikkje å arbeide viss kunden er avskoren frå å betale, skriv direktøren. NRK omtalte innlegget først.

Samtidig ber han regjeringa komme med målretta støtte til dei bedriftene som er ramma av sanksjonane. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) seier til E24 det kan bli aktuelt med tiltak for dei ramma bedriftene i Sør-Varanger.

