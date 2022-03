Arbeidarpartiet vil vente med nestleiarkampen

innenriks

Det er klart etter diskusjonar i sentralstyret i helga.

– Det blir heilt ordinære prosessar fram til neste landsmøte. Val av både leiing og sentralstyre blir gjort på landsmøtet i 2023, seier partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.

Ifølgje henne er det ingen i partiet som har teke til orde for å halde eit ekstraordinært landsmøte for å finne ein ny nestleiar allereie no.

– Nei, det har vi ikkje fått nokon tilbakemeldingar om, seier Stenseng.

– Alle signal er at folk ønskjer arbeidsro. Det trur eg er ganske samstemt ute i partiet.

Éin eller to?

Det er heller ikkje gitt at Arbeidarpartiet vil halde fram med to nestleiarar. Det er det landsmøtet som må bestemme, fastslår partisekretæren.

– For Arbeidarpartiet er det like vanleg å ha éin nestleiar som å ha to nestleiarar. No er Bjørnar Skjæran nestleiar. Vi har ein parlamentarisk leiar i Rigmor Aasrud som er tett på alt som skjer i leiinga. Så det skal gå veldig fint å gjere jobben fram til neste landsmøte, seier Stenseng.

Ho er likevel førebudd på at det blir diskusjon framover om kven som bør leie partiet vidare.

– Men eg har stor tru på at det kjem til å gå føre seg på ein ordentleg måte med ryddige prosessar.

Heile partileiinga og heile sentralstyret er på val på kvart landsmøte i Ap.

Ønske om ro

Stenseng beskriv Tajiks avgang som eit stort tap for Arbeidarpartiet.

– Det er klart at det er alvorleg når ein nestleiar går av i Arbeidarpartiet. Hadia har vore ein veldig dyktig politikar, både som arbeids- og inkluderingsminister og som nestleiar. Ho har lagt ned ein stor innsats, seier Stenseng.

– Det er dramatisk når ein nestleiar går av.

Det partiet treng no, meiner Stenseng, er arbeidsro til regjeringsarbeidet og nominasjonsprosessar og politikkutvikling lokalt framfor kommunevalet neste år.

– No trur eg først og fremst at alle ønskjer ro og å få drive med politikk og organisasjonsarbeid. Det er nødvendig før vi skal i gang med eit lokalval.

Pendlarbustadsak

Det er pendlarbustadavsløringar som har ført til Tajiks avgang.

Den 21. februar kunne VG melde at Tajik fekk tildelt skattefri pendlarbustad i 2006 til 2010 – basert på ein leigekontrakt ho aldri nytta seg av. Tajik var den gong politisk rådgivar for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Den 1. mars skreiv Dagbladet at Tajik i same periode hadde leigeinntekter frå to leilegheiter som ho kjøpte.

I førre veke kunne NRK i tillegg avsløre at Tajik ikkje skatta av leigeinntektene.

Erkjenner feil

Allereie onsdag førre veke trekte Tajik seg som arbeids- og inkluderingsminister. Ho var i utgangspunktet innstilt på å bli sitjande som nestleiar, men søndag trekte ho seg òg frå dette vervet.

Tajik har vore nestleiar i Ap sidan 2015.

– Eg erkjenner og ser at handlingane mine òg påfører partifellane mine og partiorganisasjonen både ei belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Eg ber om unnskyldning for det. Og eg har komme til at eg vil trekkje meg som nestleiar, sa Tajik i ei fråsegn søndag.

– Eg erkjenner at eg har gjort både feil og feilvurderingar, sa ho.

(©NPK)