Aasland: Alt tyder på at straumstøtteordninga held fram

– Det blir jobba med den saka no, og så vil det bli konkludert i veldig nær framtid, sa Aasland til reporterane som hadde møtt opp for å vere til stades ved nøkkeloverrekkinga i Olje- og energidepartementet måndag.

– Folk skal vere trygge på at vi stiller opp med ei avlastingsordning når prisane er så høge som dei er no. Akkurat i dag er dei så høge at alt tyder på at ho held fram, seier Aasland.

Avtroppande olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) overrekte nøklane til sin etterkomar måndag ettermiddag, før ho tek fatt på den nye jobben sin som arbeids- og inkluderingsminister.

