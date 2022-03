3.336 nye koronasmitta registrert siste døgn

innenriks

Tal frå Meldingssystemet for smittsame sjukdommar (MSIS) viser at det er registrert 2.564 færre enn same dag førre veke.

Den 24. januar 2022 gjorde FHI store endringar i testsystemet, slik at færre koronasmitta blir registrerte i MSIS. På grunn av dette er ikkje tal etter 25. januar samanliknbare med tala før.

Omlegginga inneber at fleire ikkje lenger treng å ta PCR-test etter å ha testa positivt på sjølvtest, og dermed blir smitten heller ikkje registrert hos FHI. Folk blir likevel oppmoda til å registrere positive testar hos kommunen sin.

FHI bruker no i større grad andre måtar å overvake pandemien på enn smittetal. Hovudgrepet er å følgje med på sjukehusinnleggingar.

(©NPK)