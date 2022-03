Yara vil ikkje seie opp avtalane med selskap kontrollerte av russiske oligarkar

innenriks

Yaras visekonsernsjef Lars Røsæg seier til Dagens Næringsliv at selskapet fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina.

– Vi er sjokkerte, og vi har kollegaer i Ukraina. Laurdag vart kontoret vårt i Ukraina treft av ein missil. Heldigvis er alle våre elleve tilsette der fysisk uskadde, seier han til avisa.

Sjølv om dei fordømmer invasjonen, treng selskapet fosfat, kalium og nitrogen for å lage fullgjødsel. Dette er dei i dag avhengige av dei russiske selskapa Phosagro og Uralkali for å skaffe. Førstnemnde blir kontrollert av oligarken Andrej Gurjev, medan Uralkali er deleigd av Dmitrij Mazepin, som har nære band til Vladimir Putin.

– Krevjande dilemma

På spørsmål om å bryte banda med desse selskapa, svarer Røsæg at Yara alltid vil følgje lover, reglar og sanksjonar. Han understrekar at ingen av dei aktuelle selskapa i dag er underlagde sanksjonar frå verken EU, Noreg eller USA.

– Men når det gjeld spørsmålet utover det om å trekkje seg ut, så er eg inne i det ekstremt krevjande dilemmaet som går ut på at Russland utgjer ein vesentleg del av den globale råvaretilgangen for gjødsel, seier han.

– Handlar om mattryggleik

I ein kommentar til NTB utdjupar Yara at fullgjødsla dei produserer, er avgjerande for mattryggleiken i verda, og selskapet seier dei vil unngå at fleire titals millionar menneske kan kastast ut i ein svoltkatastrofe.

– Gjødsel er ein essensiell del av den globale verdikjeda for matforsyning. Utan at vi, og andre gjødselselskap, har tilgang til nok råvarer, så vil den globale matproduksjonen rammast hardt – med etterfølgjande katastrofale konsekvensar for evna verda har til å fø eiga befolkning. Spørsmålet om å handle med desse russiske selskapa er derfor i større grad eit spørsmål om matvaretryggleik enn om Yaras botnlinje, seier Røsæg.

