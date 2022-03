innenriks

Til NRK seier Hero-direktør Vidar Torheim at bestillinga gjer at dei opprettar plassar for å ta imot ukrainarar som kjem til landet, og har behov for ein plass å vere.

Plassane som er bestilte, vil fordelast ut over ulike stader i landet. Håpet er at alt er klart innan ei til tre veker.

