Troms og Finnmark fylkeskommune stansar samarbeid med Russland

innenriks

– Krigen i Ukraina har allereie fått konsekvensar for regionen vår. Og vil få større konsekvensar i tida som kjem, spesielt for oss i Aust-Finnmark, seier fylkesrådsleiar Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark fylke i ei pressemelding.

Avgjerda om å stanse alt samarbeid kjem etter at Utanriksdepartementet torsdag melde at all styresmaktskontakt mellom Noreg og Russland skal utsetjast.

– Vi har i fleire tiår samarbeidd godt med dei russiske nabofylka våre som utgjer Barentssamarbeidet. Vi set no det grensenære samarbeidet vårt på vent. Det gjeld aktivitet innanfor alle våre samarbeidsområde, frå kultur, idrett og utdanning til transport og næringsutvikling. Vi er i ei vanskeleg tid og det ser mørkt ut no, seier Mo.

Han presiserer samtidig at det er ei oppgåve som grensefylke å skilje tydeleg mellom det russiske folket og dei grufulle handlingane til det russiske regimet.

Ifølgje Mo vil det vil bli gjorde nærare vurdering av korleis ungdomsarbeid og urfolksarbeid skal kunne gjennomførast. Kva slags type aktivitet som fell innunder kva som er absolutt nødvendig skal vurderast frå sak til sak.

– Der det er behov vil UD hjelpe oss, seier fylkesrådsleiaren.

