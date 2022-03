SSB: Over 7.000 ukrainarar bur i Noreg

innenriks

SSB slår fast at ukrainarar i Noreg per i dag er ei relativt lita gruppe. Ved inngangen til 2021 talte innvandrarar med bakgrunn frå Ukraina 6.300 personar. Av desse er halvparten (51 prosent) ukrainske statsborgarar, medan 37 prosent har norsk statsborgarskap. Resten har eit anna statsborgarskap, og russisk, litauisk, latvisk og polsk er dei vanlegaste.

I tillegg til innvandrarane frå Ukraina kjem 940 norskfødde med innvandrarforeldre og 1.500 personar som er fødde i Noreg av ein norsk- og ein ukrainskfødt forelder.

Innvandring frå Ukraina er av nyare dato. Seks av ti ukrainske innvandrarar har budd i Noreg kortare enn i 20 år.

Allereie i den første veka til den pågåande Ukraina-krigen melde FN at meir enn ein million hadde forlate landet.

No har dei første flyktningane frå Ukraina komme til Noreg, ifølgje UDIs tal. I den første veka etter at Russland invaderte Ukraina har direktoratet registrert 129 asylsøkjarar med ukrainsk statsborgarskap. Noreg har no vedteke at ukrainske borgarar som er i landet på løyve eller visumfritt besøk som går ut, kan halde fram med å vere her inntil vidare.

