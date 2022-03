SSB: Derfor tente kvinner 87,9 prosent av menns lønn i 2021

innenriks

Statistisk sentralbyrå opplyser at sjølv om lønnsforskjellen framleis er reell, har den sokke dei siste 20 åra. I 2001 hadde kvinner i gjennomsnitt 83,3 prosent av menns lønn.

– I Noreg er det i hovudsak slik at kvinner og menn som har same jobb, og elles like føresetnader som lengd på utdanning og erfaring, også ligg på same lønnsnivå, konkluderer SSB.

Likevel er forskjellane altså til stades. SSB viser til at det er langt fleire menn enn kvinner som har dei aller høgaste lønningane, at kvinner er overrepresenterte i offentleg sektor og at fleire kvinner jobbar deltid.

Viss dei ti prosentane med høgast lønn blir tekne bort frå statistikken, blir lønnsgapet redusert til 96,2 prosent. Det er i underkant av 30 prosent kvinner i jobbane med topplønn.

Viss ein i staden for å sjå på gjennomsnitt, heller ser på medianlønn blir lønnsgapet 94,1 prosent. Medianen, eller lønna som flest folk har, blir ikkje i like stor grad påverka av topplønnene.

Det som blir omtalt som segregering i arbeidsmarknaden speler òg inn, skriv SSB. Nesten 70 prosent av alle som jobbar i offentleg sektor er kvinner. Medan over 60 prosent i privat sektor er menn.

