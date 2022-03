Søraust politidistrikt: Meir organisert kriminalitet

innenriks

– Dei siste åra meiner vi å sjå ei veksande mengd organisert kriminalitet, og at denne kriminaliteten no er meir samansett enn før. Det blir kjøpt ulike tenester, og lovleg og ulovleg verksemd blir blanda. Dette er ei utvikling som er urovekkjande, og som det er viktig at vi som samfunn evnar å motverke, seier Sæverud i ei pressemelding fredag.

Pressemeldinga er send ut i samband med ein rapport Søraust politidistrikt har laga, som mellom anna gir oversikt over straffesakstala for 2021.

Der trekkjer dei fram at politiet i tillegg til nokre svært alvorlege hendingar, som angrepet i Kongsberg, også har registrert ein auke i talet på familievaldssaker og seksuelle overgrep.

– Det er mogleg dette kjem av auka avdekkingsevne og ikkje ein auke i den reelle mengda straffbare handlingar. Samtidig er det konsekvensar av pandemitiltaka som tilseier at det er rimeleg å tru at dette ikkje kan vere heile forklaringa, seier Sæverud.

– Auka isolasjon og mykje heimekontor og heimeskule kan bety at det har vore færre sosiale situasjonar som kan leie til oppdaging av det som går føre seg. Isolasjon saman med auka økonomisk uvisse kan ha vore årsaka til at mengda av denne typen kriminalitet nok har auka, seier han.

