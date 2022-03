Politidirektoratet set stab for å følgje utviklinga i Ukraina

innenriks

I ei pressemelding skriv politiet at i den fasen vi står i no, er det viktig med god koordinering mellom ulike aktørar og ei felles situasjonsforståing av det som går føre seg.

Stabsorganisering gir dette arbeidet dei nødvendige arenaene for koordinering, samarbeid og rapportering, skriv politiet.

− Situasjonen i Ukraina utviklar seg fortløpande, og det er derfor spesielt viktig at dialogen mellom ulike samvirkeaktørar er tett og god. Ein stabsorganisering vil gjere informasjonsflyten mellom aktørar som har ei rolle eller oppgåver med å vareta den sivile beredskapen i landet, endå betre, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektoratet understrekar samtidig at dei er i tett dialog med PST om situasjonen i Europa, og at PST stadfestar at trusselbiletet i Noreg er uendra.

På oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet har politiet og PST etablert eit samarbeid for vurdering og rapportering av eit felles situasjonsbilete. Dette skal bidra til å sikre eit oppdatert kunnskapsgrunnlag for å setje samfunnet i stand til å respondere på ei eventuell utvikling i trusselbiletet.

− Som følgje av situasjonen i Europa er norsk politi ekstra årvakne når det gjeld hendingar som kan krevje oppfølging frå sivile styresmakter. Vi følgjer særleg med på hybride truslar eller bruk av samansette verkemiddel som kan få betydning for den sivile beredskapen, og som kan vere straffbare handlingar, seier Bjørnland.

(©NPK)