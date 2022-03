Opposisjonen fornøgd med at ukrainske flyktningar får vern i Noreg

innenriks

– Frp er positiv til å hjelpe ukrainarar på flukt. Primært ønskjer vi at heile flyktningkvoten skal reserverast for ukrainske barn, eldre og funksjonshemma og at andre ukrainarar skal få opphalds- og arbeidsløyve, skriv innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg, i ein e-post til NTB.

Han vil samtidig krevje at regjeringa òg gjer greie for korleis dei vil sikre at ikkje andre utnyttar kaoset og flyktningstraumane for å snike seg inn i Noreg og Schengen.

– Frp meiner regjeringa derfor må stille norsk politi til disposisjon for Ukrainas naboland til å hjelpe til med identifisering og registrering av flyktningane, seier han.

Nærområda

Vanlegvis skal vernebehovet til ein asylsøkjar vurderast individuelt. Avgjerda om å gi ukrainarar mellombels kollektivt vern, er eit unntak frå regelen om individuell vurdering, og gjer at ein gir vern til ei heil gruppe. Sist gong det vart gjord var under konflikten i Kosovo på slutten av 90-talet.

– Vi meiner alltid at flyktningar blir hjelpte best i nærområda. No er det vi som er nærområdet. Då må Noreg, som andre land i Europa, stille opp, skriv innvandringspolitisk talsperson Mari Holm Lønseth frå Høgre.

Regjeringa har ikkje gjort nokon konkrete anslag over kor mange ukrainarar dei trur kjem til Noreg. KrF meiner Noreg bør gjere seg klar til å ta imot minst 20.000.

– Over ein million menneske har måtta forlate heimane sine den siste veka og leggje på flukt frå dei forferdelege krigsangrepa frå Russland. I Noreg må vi gjere oss klare til å ta imot minst 20.000 menneske, seier ho.

– Bør hente

Venstre-nestleiar Abid Raja meiner Noreg bør hente ukrainarar ut frå grenseområda.

– I staden for at millionar av menneske i ein sårbar situasjon skal ta seg gjennom Europa på eiga hand, bør vi i ein akutt fase vurdere å hente ukrainske flyktningar frå grenseområda til Noreg. Slik dei kvite bussane henta folk heim frå eit krigsherja kontinent på slutten av andre verdskrigen, seier Raja.

Også SV og Raudt støttar vedtaket frå regjeringa.

– Eg er glad for at regjeringa følgjer oss på dette. Det er rett og viktig at Noreg no handlar like resolutt som EU og gir kollektivt opphald til ukrainarane, seier SVs asylpolitiske talsperson Grete Wold i ein e-post til NTB.

– Raudt er veldig glad for at regjeringa no innfører mellombels kollektivt vern av ukrainarar. Vi fremja dette som forslag i Stortinget onsdag, fordi vi meinte dette hasta. No blir det heldigvis innført, seier stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund for Raudt i ein e-post.

(©NPK)