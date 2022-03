Nordiske nasjonalbibliotek uttrykkjer støtte til Ukraina

innenriks

I ei felles pressemelding understrekar nasjonalbiblioteka i Finland, Sverige, Danmark, Noreg og Island kor viktig det er at Ukrainas innbyggjarar har tilgang på fri og usensurert informasjon i krigssituasjonen dei står i.

– Viktigheita av innbyggjarars tilgang på fri og ubesudla informasjon, spesielt i krigs- og krisetider, kan ikkje overdrivast. Bibliotek gir basis for offentleg tilgang til kunnskap og speler ei nøkkelrolle i kampen mot desinformasjon. Dei er derfor ein grunnleggjande og uvurderleg del av eit samfunns demokratiske infrastruktur, heiter det i pressemeldinga.

Dei fem nasjonalbibliotekarane skriv vidare at dei fryktar for at både fysisk og digitalt kjeldemateriale blir destruert og uttrykkjer uro for nasjonalbiblioteket i Ukraina.

– Dei nordiske nasjonalbiblioteka er djupt bekymra og støttar nasjonalbiblioteket i Ukraina og dei ukrainske kollegaene våre i kampen deira med å vareta kolleksjonane sine, halde fram drifta, og stå imot russisk aggresjon, heiter det.

(©NPK)