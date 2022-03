Mehl: Har bede UDI gjere klart for at fleire tusen kjem til Noreg

innenriks

– Vi har bede UDI om å gjere klart for at det kan komme fleire tusen til Noreg. Vi har òg sagt at det kan komme fleire oppdrag om vidare oppskalering. Men det er viktig at vi løyser denne situasjonen no saman med resten av Europa, slik at vi fordeler dei økonomiske konsekvensane, og at ikkje det blir så mange flyktningar på éin stad, seier Mehl til NTB.

Fredag kveld kunngjorde ho og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Noreg vil gi kollektiv, mellombels vern til ukrainske flyktningar i lys av Russlands invasjon.

Sidan han starta 24. februar, har over éin million flykta frå Ukraina, ifølgje FN. Dei meiner at dersom krigen held fram, kan fleire millionar ende opp med å forlate landet.

Fleire asylmottaksplassar

Regjeringa kunngjorde òg at UDI har fått i oppdrag å etablere fleire asylmottaksplassar, men Mehl ville ikkje gi nøyaktige tal på kor mange dei ventar at kjem til Noreg.

– Eg vil ikkje talfeste kor mange flyktningar det blir planlagt for. Det meiner eg ikkje er rett på det tidspunktet vi er no. Vi er opptekne av å oppskalere kapasiteten betydeleg, og samtidig så skal vi hjelpe dei landa som har den største belastninga.

På spørsmål om det igjen kan bli aktuelt å gjere høgfjellshotell om til asylmottak, svarer ministeren slik:

– UDI har vorte beden om å kontakte leverandørane sine i desse spørsmåla, og så er det opp til dei å finne gode løysingar på dette. Dei er godt rusta til å handtere denne situasjonen, og det blir det no jobba med.

Hå er klar

På Nærland i Hå kommune på Jæren blir det no endå ein gong oppretta eit akuttmottak for flyktningar.

– Vi fekk bestillinga frå UDI torsdag ettermiddag, opplyser Hero-direktør Vidar Torheim til Jærbladet.

Selskapet Hero oppretta i fjor haust eit akuttmottak på Nærlandsheimen for flyktningar frå Afghanistan, ein månad etter at asylmottaket der vart lagt ned.

Akuttmottaket vart lagt ned i byrjinga av januar, men no blir det gjort klart til å ta imot mellom 200 og 250 personar.

Vil ikkje samanlikne med Syria

Justisministeren vil ikkje samanlikne den moglege flyktningstraumen med den som kom frå Syria for ei tid tilbake.

– Det er for tidleg å seie kor vi hamnar i forhold til situasjonen i Syria. Men no er det krig i nærområdet vårt. Vi ser ein ufatteleg krig i Europa som alle hadde håpa tilhøyrde fortida, og no er det viktig at vi stiller opp, seier Mehl.

(©NPK)