Helsedirektoratet ber kommunane gå gjennom jod-beredskapen

innenriks

Slike tablettar har sidan 2017 vorte anbefalte som eit beredskapstiltak av Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) og Helsedirektoratet.

Ifølgje Helsedirektoratet er det lagra cirka 2,2 millionar tablettar i kommunane til dette formålet. I tillegg er personar mellom 18 og 40 år anbefalte å kjøpe jodtablettar på apotek som eigenberedskap.

– Sjølv om det ikkje er rapportert om utslepp frå kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell høgare enn normalt på grunn av krigføringa i landet, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i ei pressemelding.

– Derfor ber vi kommunane om å gå gjennom systema sine og forsikre seg om at jodtablettar kan gjerast tilgjengelege for barn under 18 år, gravide og ammande på kort varsel, legg han til.

Dersom det oppstår ein situasjon der radioaktivt nedfall rammar Noreg, slik det skjedde etter Tsjernobyl-ulykka i 1986, vil inntak av ein slik tablett kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen som gir kreftrisiko hos unge menneske.