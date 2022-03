Hadia Tajik koronasmitta – fekk ikkje teke avskjed med kongen

innenriks

Fredag gjekk Tajik formelt av som statsråd for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, etter at ho onsdag varsla at ho ville tre ut frå ministerposten.

Ho skulle i det høvet møte i statsråd på Slottet for å få avskjed i nåde, men slik vart det ikkje.

– Avsluttar veka med positiv covid-test … Derfor var det heller ikkje ein siste tur til kongen for meg i dag, skriv Tajik på Facebook-sida si.

Bakgrunnen for at Tajik går av som arbeids- og inkluderingsminister er at ho dei siste vekene har vorte kritiserte frå fleire hald for ein pendlarbustad ho budde i gratis i perioden 2006 til 2010. Ho leigde på same tid ut to leilegheiter i Rogland.

Avsløringane kom frå VG og Dagbladet.

Ap-nestleiaren meiner forholda knytt til saka overskyggjer arbeidet til regjeringa og påpeika at den øvste sjefen i arbeidsdepartementet er avhengig av tillit. Derfor går ho av som statsråd.

– Eg er lei meg for at det eg har gjort feil. Eg har skuffa mange. Det ber eg om tilgiving for. Eg beklagar at eg ikkje handterte dette betre før. Det er min feil, sa Tajik på ein pressekonferansen onsdag.

