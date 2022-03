Fleirtal for at Haram skal skiljast ut frå Ålesund og bli ein eigen kommune igjen

innenriks

I folkeavstemminga torsdag stemde 3.628 av 5.052 personar for at Haram skal skiljast ut, medan 1.424 personar, tilsvarande litt under 30 prosent, stemde for at Haram framleis skal vere ein del av Ålesund kommune.

Det vil bli mindre justeringar i stemmetalet fredag, til dømes blanke stemmer og nokre seint innkomne brevstemmer, opplyser kommunen.

Den 17. mars skal kommunestyret i Ålesund vedta om det skal sendast ein skilsmissesøknad til Kommunal- og distriktsdepartementet.

– No har politikarane fått eit klart mandat. Dei har spurt folket, og no har dei fått svar. Dette er ein så klar beskjed som det går an å få. Når dei har spurt etter råd, må dei òg lytte til folket, seier Harald Nordang, leiar for aksjonsgruppa «Haram ut av Ålesund», til NRK.

I alt 66 prosent av dei stemmeføre sa si meining i folkeavstemminga. I to av fem valkrinsar var det eit knapt fleirtal for å framleis tilhøyre Ålesund: Vatne og Tennfjord (51 prosent) og Søvik og Grytastranda (57 prosent).

– Vi har bede folk om råd, og eg synest folk har svart godt på det. Eit veldig godt frammøte. Lokalmiljøet har engasjert seg, og rådet er tydeleg: at folk i gamle Haram kommune ønskjer kommunen sin tilbake, seier ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund til kanalen.

Haram vart saman med Sandøy, Skodje og Ørskog del av «nye» Ålesund kommune i 2020 etter at Stortinget i 2017 vedtok ny kommunereform. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lova at staten tek rekninga ved ei reversering.