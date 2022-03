Fleire av elsparkesykkelbrannane i Bergen kan komme av feil på batteri

innenriks

Elsparkesykkel-aktøren Voi undersøkte batteria på dei elektriske sparkesyklane etter fleire tilfelle av brann i batteria.

– Problemet viste seg raskt å vere at batteria var fysisk skadde. Vart dei våte, kunne dei bli overoppheta og ta fyr, seier talsperson Øystein Sundelin i Voi til Bergens Tidende.

I romjula brann det to gonger i fleire titals batteri på Rydes lagar på Nygård i Bergen. Og i februar vart 14 personar evakuerte etter at ein brann braut ut i ein butikk der Ryde oppbevarte syklar og batteri.

Brannane er for tida under etterforsking av politiet.

Batteria vart leverte av Segway-Ninebot. Selskapet produserer batteri til elsparkesyklar over heile verda og seier til avisa at dei ikkje kan svare på spørsmål knytt til brannane fordi saka framleis er under utgreiing.

I Bergen hadde Voi rundt 1.300 feilproduserte batteri. Desse er ifølgje Sundelin fjerna, men han vil ikkje oppgi kor mange slike batteri selskapet hat fått totalt.

Ein annan aktør i Bergen, Ryde, fekk mellom 1.500 og 2.000 feilproduserte batteri frå Segway-Ninebot. Dagleg leiar Tobias Balchen seier fredag at Ryde framleis jobbar med å fjerne batteria.

