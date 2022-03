Fjellarbeidarar fann sprengstoff på Gjøvik

innenriks

– Det er noko usikkert kva slags eksplosiv som er funne, og om det er brukte eller framleis har eit potensial. Fjellhallen vil vere stengd inntil eigaren har levert gjenstandane, opplyser politiet i Innlandet politidistrikt i 14.30-tida.

30 personar vart evakuerte frå Fjellhallen i 12-tida fredag.

Ifølgje politiet kan det tyde på at sprengstoffet er frå eldre dagar, og at det er ikkje fare for at det skal gå av og utgjere ein fare for omliggjande busetnad.

Sprengstoffet vart funne av arbeidarar som var på jobb i fjellet.

Bombegruppa til politiet har rykt ut for å sjå nærare på funna, skriv NRK.

