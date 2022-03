Førebyggingsarbeidet med rasisme blir styrkt

innenriks

Pengane blir fordelte mellom 47 ulike mottakarar som får støtte til prosjekta som har til hensikt å motverke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar.

– Vi ønskjer at fleire skal inviterast til å delta, og vi støttar nytenkjande tiltak som har som mål å førebyggje, informere og utvikle kunnskap. Derfor er det godt å sjå at det finst så mange bra idear og tiltak som no kan gjennomførast, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Det var 206 søkjarar til tilskotsordninga.

Prosjekta som får støtte, skal bidra i førebyggingsarbeidet med rasisme og diskriminering, og å utvikle metodar og innsatsar for å fremje antirasisme.

Mottakarane er ei blanding av lokale, regionale og nasjonale initiativ og aktivitetar. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som administrerer tilskotsordninga for Kultur- og likestillingsdepartementet.

(©NPK)