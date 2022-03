640.000 passasjerar flaug med Norwegian i februar

innenriks

Fyllingsgrada låg på om lag 81 prosent. I februar steig òg billettsalet til det høgaste nivået sidan starten av pandemien i 2020.

I februar fjerna Noreg og mange europeiske land innreisereglar og andre tiltak og restriksjonar knytt til pandemien.

– Februar er vanlegvis ein månad med lågare reiseaktivitet, men likevel heldt talet på reisande seg stabilt frå januar. Vi er spesielt fornøgde med at flya våre har eit belegg på over 81 prosent. Då samfunnet opna opp att, merka vi omgåande auka etterspurnad etter flyreiser. Vi vil ha eit omfattande sommarprogram i år for å møte etterspurnaden frå dei mange som vil ut og reise, seier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Til samanlikning flaug berre 61.374 passasjerar med Norwegian i februar 2021.

I sommarprogrammet er det planlagt for 280 ruter til 38 destinasjonar, og Norwegian vil ha omkring 70 fly i drift.

