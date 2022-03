281 kommunar vil busetje flyktningar frå Ukraina

innenriks

Dei kommunane som svarer at dei er usikre på om dei kan ta imot flyktningar, oppgir at det kjem av at dei ikkje har erfaring med å busetje flyktningar frå tidlegare, viser ei kartlegging frå KS – interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen til kommunesektoren.

Undersøkinga vart send ut måndag. Det er 286 kommunar som har svart til no.

– Kartlegginga vi har gjort viser at norske kommunar har eit stort ønske om å bidra i den internasjonale og nasjonale dugnaden for å hjelpe menneske på flukt frå krigshandlingane i Ukraina, seier styreleiar Gunn Marit Helgesen i KS.

Dei første flyktningane frå Ukraina har allereie komme til mottakssenteret i Råde kommune. Totalt er det registrert 245 nye asylsøkjarar frå Ukraina på ei veke.

