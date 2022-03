Unicef: Mange barn er bekymra for krig i Noreg

innenriks

10 prosent av dei spurde seier at dei er bekymra for dette heile tida.

Undersøkinga er gjord blant rundt 600 barn og unge mellom 13 og 19 år i samband med den dramatiske situasjonen som no er i Ukraina.

På spørsmål om dei bekymrar seg for det som skjer i Ukraina, svarer så mange som 91 prosent at dei er bekymra heile tida eller av og til.

– Dette viser kor viktig det er at vaksne snakkar med barn og unge om det dramatiske som no skjer i Ukraina og nabolanda. Det at vaksne er opne og lyttande og prøver å svare etter beste evne, er viktig for å dempe frykt og uro blant barn og unge, seier direktør for Barns rettar, Kristin Oudmayer, i Unicef Noreg.

Undersøkinga viser òg at nyheitsmedia er den aller viktigaste kjelda barn og unge brukar for å halde seg oppdatert om situasjonen i Ukraina, medan Tiktok kjem på andreplass.

– Det er òg viktig at vaksne no tek seg tid til å forstå Tiktok, som fløymer over av sterke videoar med menneske på flukt, skadde barn og vaksne – i tillegg til mange falske nyheiter, seier Oudmayer.

Heile 68 prosent svarer ja til at dei har nokon å snakke med om det dei ser og høyrer.

– Vaksne må ta initiativ til samtalar og gjerne få barna til vise fram innhaldet og hjelpe dei å forstå og tolke det dei ser rett, seier ho.

Svara er samla inn digitalt det siste døgnet og kjem frå 13-19-åringar i alle fylka i Noreg, inkludert Svalbard.

