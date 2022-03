Støre: Gode grunn til å gi ukrainarar kollektivt vern

innenriks

– Vi kan stå overfor den største humanitære katastrofen i Europa sidan andre verdskrigen, sa Støre i ei forklaring til Stortinget torsdag.

Han understreka at Noreg skal stå klare til å hjelpe til i flyktningsituasjonen og at vi skal ta «vår del», men han nemnde ikkje kva slags tal regjeringa ser for seg.

Ein nesten samla opposisjon har kravd at flyktningar frå Ukraina må få mellombels kollektivt vern. Berre Frp er imot å ta i bruk ordninga, som utlendingslova opnar for.

– Det er gode grunnar til å bruke ordninga, sa Støre, men la til at regjeringa ventar på å bestemme seg til det er klart kva EU vil gå inn for, og korleis systemet skal innrettast. EUs innanriksministrar møtast om temaet torsdag, der også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltek.

– Vi må sjå kva innretning dette skal ha. Dette er ein krig som blir meir og meir blodig for kvar dag som går, og vi vil komme raskt tilbake med ein konklusjon på dette, sa Mehl til TV 2.

– Førebudd på stort tal

Støre sa at Utlendingsdirektoratet og politiet er i gang med å styrkje planverka sine med tanke på å ta imot eit større tal.

– Stortinget må vere førebudd på at mange flyktningar kan bli krevjande å handtere. Men den oppgåva skal vi klare saman, sa han.

Støre gjentok at Noreg fordømmer invasjonen på det sterkaste. Krigen er eit tidsskilje, og det ukrainske folket kjempar ein heroisk kamp, understreka han.

Ståande applaus

Statsministeren hadde invitert Ukrainas ambassadør Yurii Onischenko til å vere til stades i stortingssalen for å gi uttrykk for Noregs solidaritet.

– Ambassadør, folket ditt har den fulle solidariteten vår, sa Støre, og det braut ut spontan ståande applaus i den fullsette stortingssalen.

Invasjonen av Ukraina har ført til at europeiske land og Nato har samla seg på ein måte ein ikkje har sett før, påpeika Støre.

Han tok òg opp militærøvinga Cold Response, som blir halden i siste halvdel av mars. 30.000 soldatar frå 25 land deltek. Støre understreka at øvinga er planlagd i lang tid, og ikkje er ein reaksjon på krigen. Likevel kan øvinga understreke at Noreg er del av Nato, påpeika han.

– Vi veit at Cold Response vil bli følgt nøye av Russland, sa Støre.

