Sjukefråværet i fjerde kvartal var det høgaste sidan 2009

innenriks

– Sjukefråværet i Noreg held fram med å auke og var førre kvartal det høgaste sidan 2009 – eit år prega av svineinfluensa og finanskrise. Mykje av auken kan forklarast med koronasmitte, seier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen, i ei pressemelding.

– Frå juli til september i 2021 var sjukefråværet på det høgaste nivået sidan svineinfluensaen i 2009, seier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarknad og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det totale sjukefråværet i fjerde kvartal viste ein auke på 2,5 prosent frå tredje kvartal. Det legemelde sjukefråværet var 5,5 prosent, ein auke på 2 prosent.

Dei siste vekene har enkelte kommunar meldt om eit sjukefråvær på rundt 20 prosent i samband med smittetoppen i omikronbølgen. Det er derfor grunn til å tru at tala òg vil halde fram med å auke i første kvartal i år.

Fleire kvinner med koronafråvær

Fordelt på kjønn viser tala at sjukefråværet var 5,2 prosent for menn og 8,6 prosent for kvinner. Auken for menn var størst med 4 prosent, medan det for kvinner var 1,6 prosent.

Det er koronafråvær som er den store drivaren for auken. Tala viser at fleire kvinner enn menn hadde koronafråvær.

– Dette kan komme av at dei i større grad jobbar i yrke med mykje nærkontakt med andre menneske. Det gjer dei meir utsette for smitte, og dei har sjeldnare moglegheit til å jobbe heimanfrå ved karantene og lette symptom, seier Andersen.

Stort sjukefråvær i helsevesenet

Ein viktig del av pandemistrategien i Noreg har vore å verne helsevesenet mot for stort fråvær.

Navs tal viser at det er helse- og sosialtenestene som hadde det høgaste sjukefråværet med 8,9 prosent, ein auke på 7,5 prosent frå same kvartal året før.

I fjerde kvartal 2021 tapte helse- og sosialtenesta over 2,6 millionar dagsverk. Fem prosent av fråværet utgjer koronarelaterte diagnosar.

Det var òg over 6 prosents sjukefråvær i næringsgruppene transport, lagring og undervisning, noko som er ei tredobling for desse gruppene.

Fleire unge sjukmelde

Tala viser at det er størst auke i fråværet i aldersgruppa 20–24 år, med ein auke på 17,2 prosent.

Sjukefråværet aukar minst i aldersgruppa 60–64 år.

Fordelt på regionar er det Nordland som hadde det høgaste sjukefråværet (6,9 prosent), følgt av Troms og Finnmark (6,6), medan Oslo (4,7) hadde det lågaste.