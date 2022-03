Nytt norsk klimafond satsar på vind og sol i Sør-Afrika

innenriks

– Vi har inga tid å miste, så eg er svært glad for at Norfund allereie no kan presentere det som vil bli den første investeringa under dei nye klimamandata deira, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Regjeringa lanserte i fjor eit nytt klimainvesteringsfond som blir forvalta av statlege Norfund. Fondet skal tilførast 10 milliardar kroner, fordelt på 2 milliardar kroner i året i ein periode på fem år.

Investeringa på 217 millionar kroner skal gjerast med Norfunds britiske søsterfond CDC, i det sørafrikanske selskapet H1. Det skal bidra til å finansiere vind- og solenergi på til saman 2,4 gigawatt.

Ein årleg produksjon på rundt 6.400 gigawattimar vil bidra til å unngå utslepp på 6,2 millionar tonn CO2 årleg. Det svarer til 12,5 prosent av Noregs årlege utslepp, som er meir enn utsleppa frå alle norske personbilar og varebilar – cirka 5,41 millionar tonn.

– Sør-Afrika er eit av fleire utviklingsland som er avhengige av ein drastisk auke i tilgangen på risikovillig kapital dersom dei skal lykkast med å erstatte kol med fornybar energi, og vi ser store moglegheiter til å bidra, seier administrerande direktør Tellef Thorleifsson i Norfund.

I dag får Sør-Afrika mesteparten av energien sin frå kol og er den tolvte største i utslepp av drivhusgassar.

