NHO med krav til lønnsoppgjeret: Konkurransekrafta må styrkjast

innenriks

– Vi treng å styrkje bedrifter, vi treng å styrkje arbeidsplassar og vi treng ikkje minst å sikre at ein set fart på den omstillinga norsk næringsliv står overfor gjennom det grøne skiftet, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Torsdag møttest representantskapet i NHO for å bli samde om forhandlingsposisjonane sine før lønnsoppgjeret.

– Diskusjonen var veldig prega av det alvorlege bakteppet vi har no med Ukraina-situasjonen. Vi hadde korona før det, og vi ser at det er veldig stor uvisse om korleis økonomien kjem til å utvikle seg, seier Almlid.

I slutten av februar fastsette arbeidstakarorganisasjonane sine krav for lønnsoppgjeret. LOs representantskap kravde mellom anna auka kjøpekraft for alle. Almlid vil ikkje kommentere om det er oppnåeleg.

– Det er for tidleg å seie. Vi går jo inn i forhandlingane med mål om ha styrkt konkurransekrafta vår. Så vil forhandlingane vise korleis dette kjem ut. Det er òg slik at vi har ikkje alle anslaga på bordet for prisutviklinga, seier han.

(©NPK)