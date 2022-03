Mann dømt til seks års fengsel etter machete-angrep i Tromsø

innenriks

27-åringen stod tiltalt for to drapsforsøk, men vart berre dømt for det eine tilfellet då han førre veke stod tiltalt i tingretten.

Hendinga fann stad i Tromsø i august i fjor, skriv Nordlys.

Mannen, som nekta straffskuld, skal ifølgje dommen ha hogge fleire gonger slik at fornærma mellom anna vart påført eit seks centimeter djupt kutt mellom hovud og nakke.

Ifølgje tiltalen skulle mannen òg gått til angrep på ein annan fornærma, men tingretten nedjusterte dette til å reknast som truslar.

27-åringen, som ikkje erkjende straffskuld, vart i tingretten dømt til seks år og 120 dagars fengsel. Han må òg betale rundt 350.000 i erstatning.

