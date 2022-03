Kunstnaren Jan Groth er død

innenriks

Henie Onstad Kunstsenter skriv på Facebook-sida si at dei fekk nyheita om Groths bortgang onsdag.

Der takkar dei kunstnaren for alt han har gitt senteret, mellom anna gjennom fleire utstillingar – og at det evige plassen hans i samlingane gir glede.

Karin Hellandsjø, som er kunsthistorikar og tidlegare museumsleiar ved Henie Onstad Kunstsenter, seier til NRK at det er ein bauta som no har gått bort.

– Ein av dei største kunstnarane våre og ein bauta har gått bort. Det er svært trist, men han var sjuk lenge, så det var godt at han endeleg fekk fred, seier Hellandsjø.

Arbeidet til Groth er representert i museum og samlingar verda over, mellom anna Museum of Modern Art i New York og Centre Georges-Pompidou i Paris i tillegg til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, og Henie Onstad Kunstsenter.

I 2002 vart han utnemnd til kommandør av St. Olavs-ordenen. Same året fekk Groth Anders Jahrens Kulturpris.