Koronasmitten flatar ut

innenriks

Det er førebels meldt om 100.722 smittetilfelle i veke åtte, noko som er tilnærma det same som i veke sju (100.713). Tala viser no nedgang i smitten hos barn og unge under 18 år, med ein nedgang på 17 prosent frå veke sju til åtte.

Førre veke vart det lagt inn 910 nye pasientar med påvist covid-19 i sjukehusa, opp frå 764 veka før. 54 prosent av desse er lagde inn med koronasjukdom som hovudårsak.

Målt i tal per 100.000 innbyggjarar er det er flest i aldersgruppa over 85 år som blir innlagde.

Talet på nye pasientar på intensivavdeling var førre veke 35, mot 38 i veka før. Det er førebels registrert 57 dødsfall blant personar med koronasmitte førre veke, etter 48 i veka før.

(©NPK)