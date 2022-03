Jente hengde ut gutar som overgriparar på nett – blir ikkje straffa

innenriks

Fram til november i fjor var dei to gutane, begge 19 år gamle, sikta for å ha valdteke ei jente. Saka vart lagd bort, men i kjølvatnet av bortlegginga valde den fornærma jenta å publisere eit innlegg på Tiktok.

«To both you guys that ra^ed me that night. It's finally time for me to expose them. Just because my case got shut down does not mean that I'm giving up. You're welcome. Thanks for destroying my life, but everyone should know», sa ho i videoen, som mellom anna inneheldt eit bilete av dei to gutane.

Dei to meinte ungdomstida deira vart øydelagd og melde jenta for å krenkje privatlivets fred. Påtaleansvarleg jurist i saka, Ingvild Anfinsen Sandal, seier til Aftenbladet at saka vart lagd bort under tvil.

– Det er ingen tvil om at det å ha status som sikta i ei straffesak er eit personleg forhold, og at publisering på ein open Tiktok-profil er ei offentleg melding. I denne saka konkluderte påtalemakta likevel, under noko tvil, med at vilkåret «krenkje privatlivets fred» ikkje er oppfylt, seier Anfinsen Sandal til avisa.

Arvid Sjødin, som representerte dei to gutane i saka, reagerer kraftig på bortlegginga.

– Bortlegginga er jo heilt vilt feilaktig. Dette er svært gale. I neste omgang kan denne avgjerda komme til å ramme andre, seier han til Aftenbladet.

